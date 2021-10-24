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Абдоллахиян: отношения между Ираном и Азербайджаном продолжатся на основе взаимоуважения

Абдоллахиян: отношения между Ираном и Азербайджаном продолжатся на основе взаимоуважения

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян в своем Twitter аккаунте опубликовал сообщение, в котором говорится, что Иран и Азербайджан – две соседние мусульманские страны с общими ценностями.

Далее он напомнил о конструктивных переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отметил, что отношения между двумя государствами и народами будут продолжаться на основе взаимного уважения.

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Вестник Кавказа

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