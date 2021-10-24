ЦРУ: мир на пороге глобальных "климатических войн"

В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт, связанный с изменением климата на планете. Об этом говорится в докладе ЦРУ.

Так, согласно мнению авторов доклада, усиливающиеся физические последствия изменения климата могут привести к обострению ситуации в ряде трансграничных геополитических горячих точках, так как страны предпринимают шаги для защиты своих интересов. "Климатические столкновения" не позднее 2040 года, в ходе которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. В первую очередь речь идет о геоинженерных технологиях.

Кроме того, рост напряженности между странами возможен из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, которое предполагает сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления. Также в публикации говорится о том, что решающую роль в определении траектории повышения температуры будут играть Китай и Индия.

Климатические изменения также увеличат риск внутренних конфликтов в развивающихся странах, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям. В числе вероятных локаций климатической войны такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил.

Всего в докладе говорится об 11 странах, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата.