Дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных авто

Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром, это связано с заморозкам.

Так, согласно прогнозам синоптиков, ночью в Москве ожидаются первые заморозки: столбики термометров покажут от минус одного до минус трех градусов. На дорогах возможна гололедица.

"Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что использование летних шин в таких условиях может стать причиной аварии.