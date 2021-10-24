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Дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных авто

Дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных авто

Столичный дептранс посоветовал москвичам отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром, это связано с заморозкам.

Так, согласно прогнозам синоптиков, ночью в Москве ожидаются первые заморозки: столбики термометров покажут от минус одного до минус трех градусов. На дорогах возможна гололедица.

"Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что использование летних шин в таких условиях может стать причиной аварии.

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Вестник Кавказа

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