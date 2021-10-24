Пострадавшего в аварии с автобусом в Калмыкии перевезут в Дагестан
Пассажира, пострадавшего при столкновении автобуса "Неоплана" с грузовым автомобилем "Камаз" в Калмыкии, транспортируют в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.
Уточняется, что ы настоящее время в Элисту выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф. Врачи оценивают состояние пострадавшего средней степени тяжести, его жизнь вне опасности.
"Сегодня его должны госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале", - приводит слова собеседника ТАСС. Уточняется, что врачи также оценят возможность последующей эвакуации бортом медицинского вертолета в Дагестан второй госпитализированной пострадавшей женщины, которая получила тяжелые травмы.
По факту аварии возбуждены уголовные дела.
Вестник Кавказа
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