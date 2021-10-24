Пострадавшего в аварии с автобусом в Калмыкии перевезут в Дагестан

Пассажира, пострадавшего при столкновении автобуса "Неоплана" с грузовым автомобилем "Камаз" в Калмыкии, транспортируют в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

Уточняется, что ы настоящее время в Элисту выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф. Врачи оценивают состояние пострадавшего средней степени тяжести, его жизнь вне опасности.

"Сегодня его должны госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале", - приводит слова собеседника ТАСС. Уточняется, что врачи также оценят возможность последующей эвакуации бортом медицинского вертолета в Дагестан второй госпитализированной пострадавшей женщины, которая получила тяжелые травмы.

По факту аварии возбуждены уголовные дела.