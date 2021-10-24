Песков заявил о возможности прекращения отношений России с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отказ российской стороны от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, так как усилия Москвы по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными.

"Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны… И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал он, отметив, что несмотря на агрессивность блока НАТО, Россия всегда выступала за развитие отношений.

В заключение он отметил, что только к настоящему времени, когда стало очевидным, что "все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", передает "Интерфакс".

Напомним, что в начале недели стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.