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Гарибашвили обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии

Гарибашвили обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили обещал не допустить обязательной вакцинации от коронавируса в стране.

"Как председатель координационного совета и премьер-министр я не допущу обязательной вакцинации", - сказал он, отметив, что единственный метод воздействия – это убеждение граждан в том, что вакцинация – единственное средство победы над заболеванием.

"Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора", - подчеркнул премьер, отметив, что лично участвовал в доставке миллионов доз вакцин в страну.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что является сторонником того, чтобы уже с ноября вакцинация стала обязательной для некоторых групп населения.

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Вестник Кавказа

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