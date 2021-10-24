Прививаться "Спутником V" разрешили кормящим матерям

Период грудного вскармливания исключен из списка противопоказаний для вакцинации "Спутником V", говорится в обновленной инструкции к препарату. Документ опубликован в государственном реестре лекарственных средств.

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжtлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в обновленной инструкции, где ранее был указан период грудного вскармливания.