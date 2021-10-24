Узбекистан выбрал нового президента

В Узбекистане в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись избирательные участки, на которых граждане республики голосовали в воскресенье на выборах главы государства.

Всего действовало 9 925 избирательных участков, еще 54 участка и 380 мобильных пунктов работали за границей. Ранее сообщалось, что Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек, при этом более 400 тыс граждан участвовали в досрочном голосовании, которое состоялось с 14 по 20 октября. Избирательная явка к 17:30 по местному времени (15:30 мск) составила более 70%.

Безопасность голосования обеспечивалась правоохранителями и представителями общественности (более 53 тыс). Также на каждом либеральном участке были развернуты медпункты, в которых были заняты более 21 тыс медицинских работников.

"За избирательным процессом наблюдают порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства", - пишет ТАСС, уточняя, что для освещения выборов были аккредитованы 230 зарубежных и около 1,5 тыс местных журналистов.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, победивший на внеочередных выборах в 2016 году с большим отрывом от прочих претендентов, выдвинут самой многочисленной и влиятельной в республике Либерально-демократической партией Узбекистана. Старейшую партию страны ("Народно-демократическая партия Узбекистана") представляет зампредседателя ее политсовета Максуда Ворисова. От Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") выдвинут ее руководитель Бахром Абдухалимов. Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также в качестве кандидата заявила своего лидера Алишера Кодирова. Кроме того, в выборах участвует глава Экологической партии Нарзулло Обломурадов.

Напомним, что в Узбекистане в соответствии с законодательством не проводятся экзитполы – первая информация о предварительных итогах будет сообщена ЦИК в понедельник утром. Окончательные итоги будут подведены 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования. Порог явки (33%) был достигнут: к 11:00 по местному времени (9:00 мск), когда проголосовали 6 669 552 избирателя (из 19 859 127).