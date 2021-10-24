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Массовое отравление произошло в Бишкеке

Массовое отравление произошло в Бишкеке

Двенадцать человек отравились в кафе "Империя пиццы" в Бишкеке, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что ЧП произошло накануне – в период с 23 по 24 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы поступили 12 граждан с признаками пищевого отравления, трое из них – дети. В три женщины были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное. "Остальные после оказания первичной медпомощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - приводит сообщение ведомства Sputnik Узбекистан.

По факту ведется эпидемиологическое расследование.

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Вестник Кавказа

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