В Казахстане будет теплее

Синоптики Казгидромета сообщают, что западный антициклон занимающий территорию средней Азии, продолжает влиять на Казахстан, поэтому в республике будет теплая солнечная погода. Ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

В то же время на севере, востоке и юге сохранится влияние фронтальной зоны. Погода будет неустойчивой – осадки, туман, усиление ветра. "В Костанайской, ночью и утром на востоке и севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман. В Жамбылской, Атырауской областях будет туман с порывами ветра", - приводит прогноз Sputnik Казахстан.

В столице республики облачно, днем столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов тепла, ночью ожидается +6+8 градусов. В Алматы облачно спрояснениями, осадков не ожидается. Днем от 15 до 17 тепла, ночью 0-2 градуса. "В Шымкенте также будет облачно, температура воздуха прогреется до 18-20 градусов со знаком "плюс", ночью: 0+2 градуса", - сообщает погодное ведомство.