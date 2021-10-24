В Подмосковье упал легкомоторный самолет, погибли два человека
Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета под Рузой (Московская область), пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что на территории аэроклуба "Аэроклассика" упал высокоплан Аэропракт A-22 с последующим возгоранием. На борту в момент катастрофы находились два человека. "На земле разрушений нет", - сообщает МЧС РФ.
Уточняется, что участие в ликвидации последствий ЧП задействовано 34 человека и 12 единиц техники.
Вестник Кавказа
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