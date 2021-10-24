Nissan сбил подростка на электросамокате в Краснодарском крае

Подросток был госпитализирован в результате аварии в Белореченском районе. В ОГИБДД Белореченска сообщили, что согласно предварительным данным, водитель Nissan Sunny на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка.

"Парень на электросамокате пересекал проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. Подросток пострадал, его госпитализировали", - информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по факту проводится проверка, устанавливается степень виновности участников ДТП.