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Nissan сбил подростка на электросамокате в Краснодарском крае

Nissan сбил подростка на электросамокате в Краснодарском крае

Подросток был госпитализирован в результате аварии в Белореченском районе. В ОГИБДД Белореченска сообщили, что согласно предварительным данным, водитель Nissan Sunny на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка.

"Парень на электросамокате пересекал проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. Подросток пострадал, его госпитализировали", - информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по факту проводится проверка, устанавливается степень виновности участников ДТП.

 

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Вестник Кавказа

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