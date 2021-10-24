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Участницей Всероссийской переписи стала101-летняя ставропольчанка

Участницей Всероссийской переписи стала101-летняя ставропольчанка

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Анна Федоровна Коровина, которой в этом году исполнился 101 год, приняла участие в переписи населения.  Переписчики пришли к долгожительнице на дом, а ответить на вопросы ей помогала дочь, председатель женсовета села Левокумского Ольга Коровина.

Анна Федоровна гордится своим возрастом. По ее словам, секрет долголетия заключен в активной жизненной позиции и доброжелательном отношении к людям.

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