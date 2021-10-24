Коронавирус унес 171 жизнь в Иране

За минувшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции нового типа скончался 171 человек. С начала пандемии – 125 223 человека, сообщает Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

"За последние 24 часа коронавирусом в Иране заразились 9 174 человека. Таким образом, общее число инфицированных достигло 5 860 844, состояние 4 294 из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении ведомства.

С болезнью за сутки справились 5 416 691 человек, также проведено свыше 34,7 миллиона тестов на COVID-19.