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МИД России ответил на удар США по семьям россиян

МИД России ответил на удар США по семьям россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение Госдепом США россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального", - написала она в Telegram, отметив, что тем самым американская сторона превратила банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма.

"Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам. Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами", - подчеркнула представитель МИД России.

"Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики?" – обратилась с вопросом к американским коллегам российский дипломат.

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