МИД России ответил на удар США по семьям россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение Госдепом США россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального", - написала она в Telegram, отметив, что тем самым американская сторона превратила банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма.

"Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам. Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами", - подчеркнула представитель МИД России.

"Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики?" – обратилась с вопросом к американским коллегам российский дипломат.