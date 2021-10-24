Птицефабрика горела в Михайловске

Пожар вспыхнул в одном из зданий птицефабрики в Михайловске, спустя полчаса после приезда пожарных пламя локализовали. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован, проинформировали пресс-службе краевого управления МЧС России.

Погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

"По данному факту прокуратурой Шпаковского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.