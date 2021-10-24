Ушел из жизни Александр Рогожкин

Скончался советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ Александр Рогожкин, об этом сообщает издание "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-секретаря студии "Ленфильм" Артемия Аграфенина.

Рогожкин умер накануне вечером на 73-м году жизни, информации о причинах смерти пока нет.

Александр Рогожкин появился на свет в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет, в 1974-1977 годах работал художником-декоратором на "Ленфильме". Его самые известные киноленты как режиссера - "Особенности национальной охоты" (1995) и "Особенности национальной рыбалки (1998). Работал также над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000).