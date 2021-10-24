Гарибишвили прокомментировал обвинения в планах убить Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал заявление адвоката Ники Гварамия о том, что его подзащитного, экс-президента Михаила Саакашвили, якобы планируется убить в тюремной больнице.

"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - цитирует его "Интерфакс".

Глава правительства подчеркнул, что во времена, когда у власти был сам Саакашвили, в тюрьмах в в самом деле происходили пытки и убийства.

Он предупредил, что в ближайшие дни сторонники Саакашвили будут привлекать внимание к голодовке оппозионера, которому в действительно никто не мешает принимать пищу.

При этом Гарибашвили заверил, что медики тщательно следят за состоянием Саакашвили, так что заявление Гварамия - "очередная попытка поставить театрализованное представление, которое завершится крахом".

Премьер в очередной раз подчеркнул, что при необходимости его переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, поскольку никто не будет создавать особого положения для заключенного. В больнице с Саакашвили выполнят все необходимые процедуры, затем он возвратится в камеру.