Учебные сборы для военных запаса стартуют завтра в Азербайджане

В Азербайджане 25 октября, в соответствии с утвержденным планом подготовки на текущий год, начнутся военные учебные сборы. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

Сборы будут проводиться в Н-ской воинской части до 6 ноября. "Основной целью учебных сборов с привлечением группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков", - отметили в министерстве.

В ходе учений военнообязанные смогут не только усовершенствовать ранее полученные боевые навыки, квалификацию и опыт: у них также будет возможность ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники, узнать правила их эксплуатации.