В США начали расследовать вывод войск из Афганистана

В США несколько ведомств начали новые расследования, посвященные выводу администрацией президента страны Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, свои проверки проведут генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.

Кроме того, они расследуют вывод дипломатического персонала США из Афганистана, закрытие посольства страны и экстренную эвакуацию афганских беженцев.

Инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, передает ТАСС.

Напомним, 30 августа 2021 года США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.