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"Джеймс Бонд" позвал жителей Тбилиси на выборы

&quot;Джеймс Бонд&quot; позвал жителей Тбилиси на выборы

Неизвестные расклеили "предвыборные" плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в роли агента 007 Джеймса Бонда в Тбилиси. Об этом пишут СМИ.

По данным Sputnik Грузия, под фотографией Бонда по-грузински написано "Не время бездельничать". Последний фильм с Крейгом в роли спецагента называется "Не время умирать".

Напомним, второй тур выборов в органы местного самоуправления, в том числе и в мэры Тбилиси, назначен на 30 октября.

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Вестник Кавказа

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