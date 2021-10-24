"Джеймс Бонд" позвал жителей Тбилиси на выборы

Неизвестные расклеили "предвыборные" плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в роли агента 007 Джеймса Бонда в Тбилиси. Об этом пишут СМИ.

По данным Sputnik Грузия, под фотографией Бонда по-грузински написано "Не время бездельничать". Последний фильм с Крейгом в роли спецагента называется "Не время умирать".

Напомним, второй тур выборов в органы местного самоуправления, в том числе и в мэры Тбилиси, назначен на 30 октября.