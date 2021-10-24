"Впервые в истории мы можем остановить пандемию"

Пандемия коронавируса может быть быстро остановлена - впервые в истории человечества - благодаря созданию вакцин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Она напомнила, что можно назвать много примеров из истории человечества, когда новый возбудитель на протяжении многих лет заставлял страдать людей. "В Средние века в Европе чума - и не год, и не два, и не три, а почти 10 лет. Это долго было раньше", - уточнила глава Роспотребнадзора, добавив, что Covid-19 ведет себя так же, как все его предшественники.

"И главное - мы сегодня имеем вакцину. Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать в первую очередь для того, чтобы привиться", - призвала чиновница.

Попова пояснила, что если россияне хотят хорошо провести новогодние праздники, то им необходимо поберечь здоровье, что на сегодняшний день означает свести к минимуму количество контактов.

Соответственно, указала она, во время нерабочих дней, введенных указом президента России Владимира Путина, стоит находиться дома с семьей.