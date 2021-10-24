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Явка на выборах президента Узбекистана превысила 50%

Явка на выборах президента Узбекистана превысила 50%

Более половины процентов избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана, об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РУз.

По данным Центризбиркома, к 13.00 (11.00 мск) по местному времени из 19 859 127 зарегистрированных избирателей отдали голоса 10 462 575 человек. Таким образом, явка на данный момент составляет 52,7%.

Напомним, согласно узбекскому законодательству, порог явки на выборах президента - 33%.

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