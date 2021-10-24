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Песков: контакт Путина и Байдена должен состояться "в обозримой перспективе"

Песков: контакт Путина и Байдена должен состояться &quot;в обозримой перспективе&quot;

Новый контакт президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена должен пройти в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, он призвал "не забегать вперед", пообещав, что когда глава государств примут о саммите, о нем сразу будет сообщено общественности.

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - обратил внимание представитель Кремля.

Напомним, ранее Песков заявлял, что встреча президентов "в том или ином формате" пройдет до конца года.

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