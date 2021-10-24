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Полицейские остановили массовую драку в Астраханской области (ФОТО)

Полицейские остановили массовую драку в Астраханской области (ФОТО)
МВД Астраханской области
Полицейские остановили массовую драку в Астраханской области (ФОТО)
МВД Астраханской области
Полицейские остановили массовую драку в Астраханской области (ФОТО)
МВД Астраханской области

Конфликт с участием десятков человек пресекли правоохранители в Астраханской области, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

Сегодня утром был получен сигнал о конфликте двух групп жителей села Началово. На место ЧП незамедлительно выдвинулись наряды ОМВД РФ по Приволжскому району, а также УМВД РФ по Астрахани.

Страж порядка выяснили, что конфликт вспыхнул между двумя группами местных жителей.

"Стороны были разведены, конфликт прекращен. Задержано и доставлено в отдел полиции 15 наиболее активных его участников", - пояснили в управлении.

Проводится проверка, цель которой - установление всех обстоятельств ЧП.

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Вестник Кавказа

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