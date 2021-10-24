Коек для коронавирусных больных почти не осталось в Армении

В Армении заканчиваются койки для больных коронавирусом, об этом глава Минздрава Анаит Аванесян написала на своей странице в Facebook.

"Вчера зарегистрировано 2354 новых случаев. Коечный фонд практически истощен", - цитирует ее Sputnik Армения.

Министр призвала жителей Армении объединиться в борьбе с Covid-19, для чего необходимо носить маски, мыть руки, а также сделать прививку от коронавируса "сегодня же".

Напомним, сегодня в Ереване проходит акция "День вакцинации": с 11:00 до 18:00 по местному времени для желающих привиться открыты три мобильные точки у здания театра оперы и балета им. Спендиаряна.