Стихийное бедствие ожидается в Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

В сообщении указано, что, по данным синоптиков, сегодня с 15.00, а также ночью и утром 25 октября на курорте ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Местами пройдет сильный дождь, будет гроза с шквалистым усилением ветра, скорость которого достигнет 20-22 м/с. Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок.

Кроме того, увеличился риск схода селевых потоков малого объема, а на участке Магри - Веселое над морем могут сформироваться смерчи.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют не забывать о мерах предосторожности, не отдыхать у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и подобными конструкциями.