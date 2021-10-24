Против свадебного стрелка открыли дело в Алматинской области

Участник свадебного кортежа открыл стрельбу вместо салюта около Алматы, видеозапись инцидента распространяется в Whatsapp.

В ролике группа машин, с которых сняты госномера, едет кортежем по улице. Из окна черного Mercedes высовывается мужчина и делает несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Выяснилось, что ситуация имела место накануне в городе Каскелен Карасайского района. Стражи порядка установили личности организаторов и стрелка, в отношении последнего возбудили уголовное производство.

"При проверочных мероприятий установлено, что свадебный кортеж передвигался в Каскелене по улице Абылай-хана. Стрелявшим в воздух мужчиной оказался 25-летний местный житель. Сейчас по факту стрельбы проводится уголовное расследование, предусмотренное ст.293 ч. Уголовного кодекса "Хулиганство"", - цитирует сообщение департамента полиции Алматинской области Sputnik Казахстан. Mercedes отправлен на штрафстоянку, водитель привлечен к административной ответственности.

Стражи порядка также устанавливают личности остальных участников кортежа, чтобы привлечь к ответственности и их.