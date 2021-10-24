Адвокат: власти собираются убить Саакашвили

Власти Грузии собираются ликвидировать экс-президента Михаила Саакашвили в тюремной больнице, куда его госпитализируют из Руставской тюрьмы в ближайшее время. Такое громкое заявление сделал его адвокат, генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили - ИФ) ликвидацией", - цитирует его "Интерфакс".

По информации Гварамия, что больницу уже привезли специального заключенного, который должен будет воплотить этот план в жизнь.

Адвокат призвал уполномоченного по правам человека Нино Ломджария отслеживать ситуацию вокруг заключенного экс-президента.