Армянский центр психического здоровья горел в Ереване
Пожар произошел в подвале Национального центра охраны психического здоровья в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.
Сигнал о ЧП поступил в Наццентр по управлению кризисами сегодня в 11:33 (10:33 мск).
Из здания было эвакуировано 60 человек.
Пожар получил первую степень сложности. Он был локализован в 12:12 и потушен в 12:14 (11:12 и 11:14 мск).
Пламя уничтожило мусор на площади 40 кв м.
Вестник Кавказа
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