Армянский центр психического здоровья горел в Ереване

Пожар произошел в подвале Национального центра охраны психического здоровья в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о ЧП поступил в Наццентр по управлению кризисами сегодня в 11:33 (10:33 мск).

Из здания было эвакуировано 60 человек.

Пожар получил первую степень сложности. Он был локализован в 12:12 и потушен в 12:14 (11:12 и 11:14 мск).

Пламя уничтожило мусор на площади 40 кв м.