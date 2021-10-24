Россиян будут пускать по QR-кодам в медицинские организации в нерабочие дни

Для допуска в медицинские организации в период нерабочих дней в России совершеннолетним пациентам и сотрудникам потребуется QR-код, такое решение приняло правительство РФ, оно опубликовано на сайте Кабмина.

В нем говорится, что организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медпомощь, включая помощь при Covid-19, будут работать круглосуточно.

Также органам власти поручено обеспечить "прием (госпитализацию) граждан для оказания им медицинской помощи в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения".

При этом у пациентов и сотрудников должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, справка о медотводе или отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения медицинской организации.

При отсутствии этих документов россиянам, "поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям", в том числе на скорой, сделают экспресс-тест и ПЦР-тест на коронавирус.

Несовершеннолетние будут получать медпомощь в установленном порядке.