Российские учреждения культуры, кроме музеев и театры, закроют на нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в России на время нерабочих дней в октябре-ноябре, соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

В театрах и музеях одновременно могут находиться не более 50%, а по окончании нерабочих дней - не более 70% посетителей от общей вместимости.

При этом у посетителей должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, справка о медотводе или отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея.

Тем, у кого не окажется необходимых документов, вернут деньги за билеты.

Несовершеннолетние могут посещать музеи и театры в средствах индивидуальной защиты.