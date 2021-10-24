Российские учреждения культуры, кроме музеев и театры, закроют на нерабочие дни
Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в России на время нерабочих дней в октябре-ноябре, соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.
В театрах и музеях одновременно могут находиться не более 50%, а по окончании нерабочих дней - не более 70% посетителей от общей вместимости.
При этом у посетителей должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, справка о медотводе или отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея.
Тем, у кого не окажется необходимых документов, вернут деньги за билеты.
Несовершеннолетние могут посещать музеи и театры в средствах индивидуальной защиты.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться