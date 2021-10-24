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Российские учреждения культуры, кроме музеев и театры, закроют на нерабочие дни

Российские учреждения культуры, кроме музеев и театры, закроют на нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в России на время нерабочих дней в октябре-ноябре, соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

В театрах и музеях одновременно могут находиться не более 50%, а по окончании нерабочих дней - не более 70% посетителей от общей вместимости.

При этом у посетителей должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, справка о медотводе или отрицательный ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея.

Тем, у кого не окажется необходимых документов, вернут деньги за билеты.

Несовершеннолетние могут посещать музеи и театры в средствах индивидуальной защиты.

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Вестник Кавказа

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