Еще одно ДТП с участием автобуса и грузовика произошло сегодня ночью на Юге России

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись сегодня на Ставрополье, погиб человек. Об этом сообщает УГИБДД по краю.

Примерно в 3:30 мск на трассе "Кавказ" в Кочубеевском районе водитель рейсового автобуса Mercedes, направлявшегося из Москвы в Тбилиси, выбрал небезопасную дистанцию до едущего впереди "КамАЗа" с полуприцепом. В результате он врезался в грузовик, а затем автобус съехал в кювет.

"В автоаварии погиб водитель автобуса, три пассажира, из них один ребенок, с травмами госпитализированы в больницу Невинномысска", - цитирует сообщение ГИБДД "Интерфакс".

Еще шести пассажирам была оказана разовая медпомощь. Водитель "КамАЗа" не пострадал.

В общей сложности на момент ДТП в салоне автобуса ехали 10 пассажиров и два водителя.

Напомним, сегодня ночью в результате столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии погибли пять взрослых и ребенок.