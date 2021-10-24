Обрыв провода остановил поезда в Грузии

Движение поездов было приостановлено накануне в Грузии из-за аварии в Зестафонском районе (Имерети), об этом сообщает "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Провод 110-киловольтной линии электропередачи поздно ночью оборвался и упал на контактную сеть.

В результате было остановлено движение поездов по маршрутам Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси, пассажиры эвакуированы, передает Sputnik Грузия.

Всю ночь велись восстановительные работы, на данный момент железнодорожное сообщение вернулось в штатный режим.