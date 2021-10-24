Показатели по ковиду в России держатся у рекордных отметок, коэффициент распространения вырос до 1,08

Коэффициент распространения Covid-19 в России, по данным оперштаба на сегодня, продолжает расти, он достиг уже 1,08, об этом сообщает ТАСС.

Так же, как и накануне, этот показатель превышает единицу в девяти из десяти субъектов с наибольшим числом инфицированных.

В Санкт-Петербурге и Ростовской области он составляет 1,02, в Свердловской области - 1,04, в Нижегородской - 1,05, в Воронежской - 1,06, в Иркутской - 1,07, в Самарской - 1,09. В Красноярском крае коэффициент распространения остался на уровне 1,12, а в Москве поднялся до 1,16.

Исключение - Московская область: здесь показатель составляет 0,95.

За сутки по России зарегистрировано 35 660 новых случаев, полностью выздоровели 22 784 пациента, 1 072 скончались. Больше всего заразившихся в Москве - 5279, далее следуют Санкт-Петербург - 3297 и Подмосковье - 3030.