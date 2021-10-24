Самая холодная ночь ожидается сегодня в Москве

Столбики термометров в Москве ближайшей ночью опустятся до минимальной с начала осени отметки, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки - в Москве до минус 1- минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5", - цитирует его РИА Новости.

Синоптик добавил, что с утра на дорогах и тротуарах появится слой льда толщиной в 1-2 мм. В связи с этим Тишковец призвал пешеходов и водителей быть максимально осторожными.