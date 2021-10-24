Узбекистан выбирает президента

В Узбекистане проходят президентские выборы - первые очередные выборы главы государства после ухода из жизни Ислама Каримова, бессменно руководившего страной с 1989 года.

На пост претендуют пять кандидатов - по числу политических партий в стране: правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь последние, пишет ТАСС. Действующий президент Шавкат Мирзиеев, одержавший победу на внеочередных выборах в 2016 году с большим отрывом от прочих претендентов, выдвинут наиболее многочисленной и влиятельной в республике Либерально-демократической партией Узбекистана. Кандидат от старейшей партии - Народно-демократической партии Узбекистана - зампредседателя ее политсовета Максуда Ворисова. От Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") в президенты избираеся ее руководитель Бахром Абдухалимов. Демократическая "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также выдвинула своего главу Алишера Кодирова. Еще один кандидат - лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов.

Порог явки на президентских выборах, согласно законодательству Узбекистана, - 33%, и он уже достигнут: как сообщается в Telegram-канале ЦИК, к 11:00 по местному времени (9:00 мск) проголосовали 6 669 552 избирателя (из 19 859 127), явка составила 33,6%, так что выборы признаны состоявшимися.

Глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что никаких нарушений на данный момент не выявлено. "В целом складывается неплохое впечатление, все идет организованно. Достаточно высокая явка", - поделился он.

Лебедев также охарактеризовал выборы как открытые и демократичные, добавив, что никаких препятствий наблюдателям не ставится, напротив, они чувствуют только "помощь и поддержку".

Согласно избирательному кодексу, проголосовать жители Узбекистана могут с 08:00 до 20:00 по ташкентскому времени (с 06:00 до 18:00 мск), в общей сложности на территории страны открыты 9 925 избирательных участков, в диппредставительствах Узбекистана за границей - около ста.

ЦИК РУз внес в Единый электронный список избирателей порядка 19,9 млн человек, досрочно проголосовали свыше 400 тыс граждан.

Экзитполы в Узбекистане запрещены, и первые данные о предварительных итогах Центризбирком озвучит завтра утром, а подвести окончательных итогов он должен до 31 октября. Избранный глава государства должен вступить в должность не позднее чем через два месяца со дня голосования, но традиционно инаугурация устраивается уже примерно через две недели после выборов.

Наблюдать за выборами будут около тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 страны мира. Глава МИД РУз Абдулазиз Камилов ранее сообщил, что явных попыток вмешательства в предстоящие выборы не зафиксировано.