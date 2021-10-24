Столкновение автобуса и грузовика унесло жизни шести человек в Калмыкии

Страшное ДТП произошло сегодня в Калмыкии, об этом сообщают правоохранительные органы.

По предварительным данным, ночью, примерно в 01:30 мск, на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь врезались лоб в лоб пассажирский автобус "Неоплан", направлявшийся из Махачкалы в Санкт-Петербург, и грузовик "КамАЗ", пишет ТАСС.

Авария унесла жизни шести человек, еще восемь были ранены, двоих из них пришлось госпитализировать. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Калмыкии, все погибшие - пассажиры автобуса, один из них ребенок.

В СУ СКР по республики сообщили также, что по факту аварии открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц").