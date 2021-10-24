Мехрибан Алиева опубликовала фото из поездки с Ильхамом Алиевым в Зангилан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографии, сделанные в ходе поездки с президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан и Зангиланский район, которая состоялась 20 октября.

Напомним, во время этой поездки глава государства и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями, обеспеченными в комплексе воинской части Госпогранслужбы в Зангиланском районе, приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан", а также встретились с представителями общественности Зангиланского района.

Один из снимков сделан, как следует из подписи к нему, в селе Агалы Зангиланского района.

Вторая фотография снята в Зангилане.