Стипендию в память случайно убитой Болдуином оператора учредили в Америке

Американский институт киноискусства (AFI) основал стипендию, посвященную памяти оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Такое сообщение опубликовано на сайте организации.

"Как и всегда в искусстве кино, одними словами невозможно описать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI. В AFI мы обещаем, что Галина Хатчинс останется жить в людях, которые стремятся сделать свои мечты осязаемыми в хорошо рассказанных историях", - сказано в нем.

Напомним, 21 октября актер Алек Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон по не установленным причинам сработал неверно и разлетелся на осколки, попавшие в 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс погибла, Соуза после лечения выписан из больницы. Ранее Болдуин посетил церемонию прощания с оператором.