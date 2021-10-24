44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать восьмой, 24 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В двадцать восьмой день войны, 24 октября, оккупационные силы Армении сосредоточили огонь на мирных населенных пунктах Тертерского и Бардинского районов Азербайджана, начались артиллерийские удары в направлении Нафталана, причем с использованием ракетных систем залпового огня. Ночью бои продолжались по всей ширине фронта, оккупанты беспорядочно отступали, бросая боевые позиции.

Были опубликованы видеодокументы уничтожения военной техники оккупантов, у Джебраильского района был перехвачен армянский беспилотник. К этому моменту захватчики были вытеснены со всего юга зоны боевых действий на север, поэтому они стали стрелять по силам освободительной азербайджанской армии в Губадлинском районе с территории Армении. Позднее начались удары и по освобожденному участку Лачинского района.

Около 9:00 в селе Кебирли Тертерского района снаряд "Смерча" погубил 16-летнего юношу, всего под обстрелами оккупантов за четыре недели войны погибли восемь школьников в мирных населенных пунктах Азербайджана. Были представлены кадры ликвидации добровольческих отрядов, пытавшихся укрепить слабеющие позиции оккупационных сил Армении.

Утром стало известно о смерти российского гражданина, 13-летнего мальчика, тяжело раненого во время теракта в Гяндже 17 октября, вечером на это событие отреагировал МИД России. В селе Тапгарагоюнлу снаряд упал на два жилых дома. Еще одна ракета "Смерча" вонзилась в этом селе в землю, не разорвавшись.

Днем была полностью заблокирована дорога из Армении на оккупированные территории через Кельбаджар. Около 15:00 был сбит боевой самолет ВС Армении, затем еще один армянский беспилотник. Из Сюника в Зангиланский район попытались вторгнуться подкрепления оккупантов, часть из них попали в плен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Фигаро" подчеркнул, что Баку готов остановить контрнаступление в любой момент, как только Армения согласится на вывод оккупационных войск. Общее число погибших под обстрелами оккупантов мирных жителей Азербайджана за четыре недели войны составило 65 человек.

Вечером были опубликованы доказательства использования Арменией в боях детей. Посольство США в Азербайджане объявило об угрозе терактов в Баку.

Таким образом, в двадцать восьмой день войны ввиду активного продвижения освободительной азербайджанской армии с полностью освобожденного юга АР на север, к Губадлы и Лачину, оккупанты значительно усилили артиллерийские и ракетные обстрелы прифронтовых мирных населенных пунктов Азербайджана. На фоне тяжелейших проблем с личным составом, значительная часть которого предпочла спастись бегством, захватчики привлекли к боевым действиям детей.