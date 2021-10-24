Освобождение земли Азербайджана поможет развитию TRACECA

Накануне в онлайн-формате прошло XV заседание Межправительственной комиссии TRACECA. Участвовавший в нем глава Минтранса Азербайджана Рашад Набиев рассказал о том, как освобождение азербайджанской земли содействует расширению коридора TRACECA

На заседании Азербайджан передал председательство в TRACECA Болгарии. Набиев выступил с докладом о работе, проделанной Баку в период председательства в сфере развития международного транспортного коридора Евро-Кавказ-Азия.

Как пишет Тренд, министр сообщил о ходе проектов возрождения возрожденных районов, о строительстве новой транспортной инфраструктуры и реконструкции прежней, уничтоженной оккупационными войсками Армении.

Также Рашад Набиев обратил внимание на потребность гармонизировать и упростить таможенные процедуры в коридоре TRACECA для повышения его конкурентоспособности.