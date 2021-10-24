Казахстан удваивает объем транзита

Ожидается, что к 2025 году объем транзита грузов через Казахстан увеличится вдвое по сравнению с 2010 годом. Как сказал заместитель министра экономики Алибек Куантыров в интервью "Нихон кэйдзай", Казахстан - очень важное связующее звено между Европой и Азией.

Он подчеркнул важность создания эффективной транспортной инфраструктуры для экономического развития не имеющего выхода к открытому морю Казахстана, заметив, что создание транспортной сети поможет наладить более тесные экономические связи со странами Центральной Азии и Россией. Стратегическое положение Казахстана делает его важным участником китайской инициативы ”Один пояс - один путь”, которая направлена на создание обширной экономической зоны, связывающей Китай с Европой по суше и морю и, ”несомненно, приносящей пользу стране”.

На железнодорожный транспорт приходится около 90% текущего грузопотока. Объем контейнерных перевозок растет особенно быстро, составив 876 000 TEU (20-футовый эквивалент) в 2020 году, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.

Куантыров объяснил рост грузопотока и развитие промышленной инфраструктуры участием в инициативе ”Один пояс - один путь”. Объем транзитных грузов Казахстана в 2020 году составил 22,7 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. По прогнозам Куантырова, объем грузов, проходящих через страну, достигнет 30 млн тонн в 2025 году.

Железнодорожный транспорт Казахстана также извлекает выгоду из роста стоимости морских перевозок и задержек доставки из-за пандемии COVID-19, проблем с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, заблокировавшем движение на несколько дней, и резкого увеличения количества покупок в интернете.

Многие компании предпочитают железнодорожный транспорт, поскольку для перевозки грузов из Китая в Европейский союз требуется всего около двух недель, в то время как морские транспортировки между двумя рынками занимают больше месяца.

Заместитель министра экономики сказал, что Казахстан ”продолжит повышать свою конкурентоспособность как транзитный узел”. Куантыров отметил, что Казахстан построил железнодорожные линии общей протяженностью 2500 километров с момента обретения независимости в 1991 году, а также более 3 тыс. километров дорог с 2015 по 2020 год.

Казахстан сосредоточил свои усилия на строительстве транспортных терминалов. Создан транспортный терминал в Хоргосе на границе с Китаем, а также терминалы в Ляньюньгане, в китайской провинции Цзянсу, и в порту Батуми на Черном море. Соответствующая инфраструктура была создана в Актау на западе Казахстана на берегу Каспийского моря.