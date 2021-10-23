Как Китай работает в Таджикистане

Таджикистан официально принял от Китая грант в размере $125 млн на модернизацию ключевой автомагистрали, но эта сумма намного меньше, чем Душанбе ожидал получить несколько месяцев назад. Eurasianet пишет, что немного денег попадет в таджикскую казну. Китай собирается нанять собственных подрядчиков для реконструкции особенно сложного 80-километрового участка шоссе вдоль афганской границы в горах Памира.

Трасса от Калаи-Хумба до Ванча - единственная дорога, соединяющая таджикскую столицу с Китаем. Это опасная и узкая горная тропа, вдоль которой часто происходят оползни. Дорога была построена в советское время, но с момента обретения республикой независимости она не ремонтировалась.

18 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила получение гранта в размере 800 млн юаней ($125 млн). Еще в июне министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, что Китай выделит $204 млн на проект, в результате чего Таджикистану не будет хватать всего $30 млн. Документ о ратификации, который попал в распоряжение Eurasianet, не объясняет, как цифра упала до $125 млн с изначальных $204 млн.

Конечная цель - реконструировать всю автомагистраль до перевала Кульма, который находится на высоте более 4300 метров над уровнем моря на границе между Мургабским районом Таджикистана и Синьцзян-Уйгурской автономной провинцией Китая.

Работу будет контролировать китайская компания. за строительные материалы и оборудование не будут взиматься импортные пошлины. Таким образом, грант по сути является субсидией китайским компаниям. Именно китайские грузовые компании получат наибольшую выгоду от завершения транспамирского маршрута. Неизвестно, сколько рабочих будет привлечено и пойдет ли Таджикистан на какие-либо другие уступки.

Китай - крупнейший источник финансирования Таджикистана. Согласно правительственным данным, которые приводит Asia Plus, внешний долг Таджикистана на 1 июля 2021 года составлял $3,3 млрд, то есть 38% ВВП. Из этой суммы $ 1,2 млрд приходится на Китай.

В последние годы Пекин прекратил выдачу крупных инфраструктурных займов, из-за которых Душанбе погряз в долгах, и вместо этого перешел на гранты. Взамен Китай получает налоговые льготы и доступ, часто без надзора со стороны общественности. Китай активно участвует в добыче полезных ископаемых в стране. Компания TBEA, например, которая построила в столице угольную электростанцию стоимостью $349 млн в 2016 году, освобождена от налогов на оборудование и технологии, импортируемые для разработки золотых приисков Верхний Кумарг и Восточная Дуоба. TBEA имеет право развивать таджикские золотые прииски до тех пор, пока не вернет все деньги, потраченные на строительство электростанции. По словам председателя TBEA Чжана Синя, если окажется, что на рудниках недостаточно золота для покрытия затрат, Таджикистан предоставит лицензию на разработку еще одного месторождения.

Недавно парламент проголосовал за освобождение другой китайской компании, Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment, от всех видов налогов и таможенных пошлин сроком на 7 лет. В июне горнодобывающей компании были предоставлены права на разработку месторождения серебра в высокогорном регионе Памира.