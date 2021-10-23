Санкт-Петербург уходит в "московский локдаун"

Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов путем внесения поправок в постановление городского правительства об эпидемиологических ограничениях ввел сегодня в северной столице локдаун по московской схеме: с 30 октября по 7 ноября ограничивается работа кафе и ресторанов, магазинов непродовольственных товаров и объектов досуга.

Таким образом, в дни всероссийских нерабочих дней в Санкт-Петербурге рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку. Закрываются все магазины розничной торговли, кроме аптек, продовольственных магазинов или торгующих товарами первой необходимости.

Прекращают работу салоны красоты (кроме парикмахерских), СПА-салоны и массажные салоны, сауны и солярии, а также ветеринарные клиники (кроме экстренной медицинской помощи).