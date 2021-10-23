Каспий отравлен пестицидами

В водах Каспийского моря обнаружены опасные примеси, в частности пестициды – показали последние исследования, - сообщил заместитель директора Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

"Если по нефтепродуктам ситуация выглядит в среднем благополучно, то в последние годы наблюдается резкий рост в воде концентрации пестицидов", - сказал Шипулин, подчеркнув, что из-за обмеления впадающих в него рек снижается и уровень моря, - передает "Интерфакс".

Маловодный период очень сильно бьет по системе воспроизводства биоресурсов, а на фоне роста содержания пестицидов уровень естественного воспроизводства леща, сазана, воблы во время нереста снижается практически до нуля, - добавил ученый, приведя следующую статистику: за последние 85 лет уловы леща упали в 10 раз, воблы - в 100 раз, еще большее падение - для сельди-черноспинки. Сазан, лещ, вобла заменяются видами, еще недавно считавшимися сорными - карасем и толстолобиком, - резюмировал Шипулин.