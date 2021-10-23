Астраханские заводы готовили "бомбу замедленного действия" для Волги

Специалисты Роспотребнадзора по Астраханской и Волгоградской областям обнаружили настоящую экологическую "бомбу замедленного действия" – предприятия Астрахани сбрасывали в овраг возле ерика Малый Царев – протоки, соединяющей дельту Волги, емкости для хранения химических веществ, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Об экологическом преступлении сотрудники Роспотребнадзора узнали из социальных сетей: выехав на место, они обнаружили в овраге в 15 м от водоема выброшенные емкости для хранения бензола, азотной и серной кислоты, гидроокиси натрия, петролейного эфира, аммиака и других химических реактивов, являющихся опасными химическими веществами, - передает "АиФ Астрахань".

Вся почва в округе пропиталась химикатами, вылившимися из тары, специалисты увезли ее образцы на анализ для определения степени загрязнения.

Возбуждено дело об административном правонарушении, выясняются все обстоятельства происшествия.