Карен Хачанов проиграл Аслану Карацеву в полуфинале Кубка Кремля

Сегодня в Москве прошел полуфинальный поединок теннисного Кубка Кремля – на корт вышли россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов. Встречала завершилась победой Карацева

Итоги сетов – 7:6 (9:7), 6:1. Карацев и Хачанов играли 102 минуты.

В финале Аслан Карацев встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем, ранее выигрывавшим Кубок Кремля в 2014 и 2015 годах. Победитель получит 250 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Призовой фонд "ВТБ Кубка Кремля" $1,345 млн.