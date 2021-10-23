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На Кубани станет больше надземных переходов

На Кубани станет больше надземных переходов

В Краснодарском крае строятся девять надземных пешеходных переходов.

В Краснодаре такой переход уже открылся на пересечении улиц Западный обход и Средней. Переход оборудован лифтом для маломобильных жителей.

"Это один из девяти надземных пешеходных переходов, которые сейчас возводят в Краснодарском крае. Новый объект повысит безопасность пешеходов", - рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Александр Дашук.

Еще восемь надземных переходов появится в Анапе и Краснодаре, их возводят в рамках программы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края".

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