Спецназ Азербайджана выполнил план боевой подготовки 2021 года (ВИДЕО)
Как сообщили в Минобороны Азербайджана, сегодня прошел последние день плановых тактико-специальных учения воинский частей и подразделений спецназа.
Учения проводились по утвержденному Министром обороны Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2021 год.
В ведомстве отметили, что личный состав прошедших учения воинских частей и подразделений продемонстрировал высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.
Вестник Кавказа
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