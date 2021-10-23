Спецназ Азербайджана выполнил план боевой подготовки 2021 года (ВИДЕО)

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, сегодня прошел последние день плановых тактико-специальных учения воинский частей и подразделений спецназа.

Учения проводились по утвержденному Министром обороны Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2021 год.

В ведомстве отметили, что личный состав прошедших учения воинских частей и подразделений продемонстрировал высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.